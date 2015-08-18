В Генштабе заявили, что РФ сосредоточила на границе с Украиной 50 тысяч военных
Россия сосредоточила на границе с Украиной 50 тыс. военнослужащих вооруженных сил, а боевики пытаются максимально обострить конфликт.
Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Он отметил, что "боевики не гнушаются любыми вариантами, направленными на то, чтобы максимально обострить ситуацию".
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"Это происходит на фоне событий, происходящих вдоль государственной границы. Как известно, на государственной границе между Украиной и Российской Федерацией находятся около 50 тысяч военных вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.
По мнению Владислава Селезнева, таким образом РФ пытается давить на украинскую сторону, которая заняла принципиальную неуступчивую позицию во время переговоров в Минске".
"Все действия боевиков направлены на эскалацию конфликта - это еще одно свидетельство того, что представители самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" не ищут мира в этом конфликте, а максимально нагнетают обстановку", - подчеркнул спикер Генштаба.