Турчинов: Военные РФ формируют инфраструктуру для переброски дополнительных сил на Донбасс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что российские военные формируют инфраструктуру для переброски дополнительных сил на Донбасс.
Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов сообщил, что на востоке Украины происходит активизация деятельности российской армии.
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По его словам, инженерные подразделения вооруженных сил РФ привели 5 понтонных переправ через реку Северский Донец на участке, где по ее фарватеру проходит государственная граница Украины с Россией, «а также оборудовали подъездные пути к этим переправам».
«Таким образом формируется военная инфраструктура для обеспечения переброски дополнительных подразделений российских войск на оккупированную территорию Украины для их боевого применения», - сказал секретарь СНБО, отметив, что это является очередным свидетельством прямого и непосредственного участия российской армии в развязанной Кремлем войне на востоке Украины.