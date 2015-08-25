Турчинов: Военные РФ формируют инфраструктуру для переброски дополнительных сил на Донбасс

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов сообщил, что на востоке Украины происходит активизация деятельности российской армии.

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По его словам, инженерные подразделения вооруженных сил РФ привели 5 понтонных переправ через реку Северский Донец на участке, где по ее фарватеру проходит государственная граница Украины с Россией, «а также оборудовали подъездные пути к этим переправам».

«Таким образом формируется военная инфраструктура для обеспечения переброски дополнительных подразделений российских войск на оккупированную территорию Украины для их боевого применения», - сказал секретарь СНБО, отметив, что это является очередным свидетельством прямого и непосредственного участия российской армии в развязанной Кремлем войне на востоке Украины.