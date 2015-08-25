За сутки в зоне АТО погибли 2 военнослужащих, 9 ранены - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

“За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения”, - сообщил Мотузяник.

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Представитель АП уточнил, что украинские бойцы погибли в секторе «Б» в результате вражеского обстрела.

Также, Мотузяник прокомментировал информацию волонтеров о погибших украинских морских пехотинцах в секторе «А».

«Есть такая предварительная информация, это произошло сегодня ночью около 00:30. Враг начал обстрел наших позиций, которые расположены под Мариуполем, в частности речь идет о Лебединском и Сопино. Согласно предварительной информации, в результате этого обстрела двое наших бойцов погибли и трое - получили ранения. Это предварительная информация, больше информации будет предоставлено завтра», - пояснил Мотузяник.

Ранее местные СМИ сообщили, что боевики обстреляли из САУ пригород Мариуполя, в результате чего погиб морской пехотинец.