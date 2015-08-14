Украина будет судить трех российских военных по делу об иловайской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Он отметил, что основным подозреваемым по делу относительно событий под Иловайском в августе 2014 года является генерал российской армии Валерий Герасимов.

"И все по иерархии - и вниз, и вверх, - кто организовывал, согласовывал и кто выполнял его приказы. Сейчас в Украине находятся трое военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации: майор-тыловик и два представителя ГРУ Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, которые будут в ближайшее время в рамках этого производства уже с объявленными подозрениями направлены в суд", - сказал Матиос.

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Кроме того, он отметил, что уже немного времени нужно для завершения сбора доказательств для объявления подозрений "всем остальным, кто был причастен к реализации доктрины гибридной войны".

Матиос также отметил, что для того, чтобы направить в международные суды материалы в отношении лиц, которые совершили преступления против Украины на территории Украины, или же организовали их, необходимо решение национального суда.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО после ожесточенных боев попали в окружение под Иловайском Донецкой области. В то же время российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести.