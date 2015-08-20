В ОБСЕ заявили, что не имеют доступа почти к половине оккупированной части Донбасса
Сейчас есть значительные проблемы со свободным передвижением патрулей ОБСЕ на территории, временно контролируемые боевиками.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Отмечается, что боевики "ДРН"/"ЛНР" полностью блокируют доступ наблюдателей к участку российско-украинской границы в приграничных районах Луганской и Донецкой областей.
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"46% территории, которая контролируется боевиками, практически закрыта для патрулирования представителями СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что агрессивное поведение боевиков на блокпостах препятствует осуществлению наблюдения в ночное время на Донбассе.
СММ ОБСЕ – СЦКК: проблем с допуском миссии на подконтрольной территории ВС Украины немаєСьогодні, 19 августа на пункте пр...Posted by Пресс-центр АТО on 19 августа 2015 г.