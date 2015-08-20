В ОБСЕ заявили, что не имеют доступа почти к половине оккупированной части Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что боевики "ДРН"/"ЛНР" полностью блокируют доступ наблюдателей к участку российско-украинской границы в приграничных районах Луганской и Донецкой областей.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили об отсутствии проблем в передвижении по контролируемым ВСУ территориям - Минобороны

"46% территории, которая контролируется боевиками, практически закрыта для патрулирования представителями СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что агрессивное поведение боевиков на блокпостах препятствует осуществлению наблюдения в ночное время на Донбассе.