В ОБСЕ заявили, что не имеют доступа почти к половине оккупированной части Донбасса

08:36, 20 августа 2015
Война
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Сейчас есть значительные проблемы со свободным передвижением патрулей ОБСЕ на территории, временно контролируемые боевиками.

ОБСЕ / facebook.com/ato.news

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что боевики "ДРН"/"ЛНР" полностью блокируют доступ наблюдателей к участку российско-украинской границы в приграничных районах Луганской и Донецкой областей.

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"46% территории, которая контролируется боевиками, практически закрыта для патрулирования представителями СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что агрессивное поведение боевиков на блокпостах препятствует осуществлению наблюдения в ночное время на Донбассе.

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Posted by Пресс-центр АТО on 19 августа 2015 г.
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