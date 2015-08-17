Из плена боевиков за год освободили 2852 человека - Геращенко

Из плена боевиков в течение года уволили 2 тыс. 852 человека.

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebook.

"Остаются в плену 172 человека. Цифра меняется и благодаря тому, что удается освободить ребят, и потому, что, к сожалению, не подтверждается информация о плене", - написала Геращенко.

Она также подчеркнула, что продолжается работа по поиску пропавших без вести и идентификации погибших.

"На сегодня пропавшими в зоне АТО считаются 846 человек", - добавила Геращенко.

Читайте такжеВ СБУ заявили, что на Донбассе пропавшими без вести считают 846 человек

Как сообщалось, 16 августа главари террористов сорвали обмен пленными. В последний момент они выдвинули требования, согласиться на которые украинские переговорщики не могли из соображений безопасности.

Обмен готовился в течение трех месяцев. Всего было договорено об обмене в формате 13 на 13. Среди пленных украинских военных должны были бы освободить офицеров, которые провели в неволе год после трагических событий под Иловайском.

Однако в последний момент боевики неожиданно выдвинули новые требования. В частности речь шла о проведении обмена на оккупированной территории, а не на нейтральной полосе.