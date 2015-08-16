Тандит: Переговоры об обмене пленными могут возобновить в понедельник (видео)

Об этом в эфире «5 канала» заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он подчеркнул, что группа переговорщиков в субботу, 15 августа, выехала в Марьинку, но на подъезде к блокпосту возникли серьезные проблемы.

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«Вследствие того, что в ходе проведения операции со стороны Донецка менялись условия: предлагалось выехать на их территорию, мы не увидели окончательных списков, которые они должны были показать нам, было принято решение перенести операцию по освобождению заложников», – отметил Тандит.

«Мы надеемся, что с понедельника (17 августа - Ред.) продолжим переговоры, чтобы забрать эту группу», – сообщил советник главы СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики в последний момент сорвали обмен пленными, подготовка к которому длилась три месяца.