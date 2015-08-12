Полторак подписал приказ об улучшении вещевого обеспечения ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ "Об улучшении вещевого обеспечения в Вооруженных Силах Украины".

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"Приказом предусмотрено безотлагательное изъятие со складов воинских частей летних полевых костюмов из ткани старого образца (артикул 2701) и проведение замены формы одежды военнослужащих, призванных в связи с шестой очередью мобилизации", - говорится в сообщении.

Этим же приказом определено собрать информацию о военнослужащих, которые получили старую военную форму, начиная с февраля 2015 года, и закупить дополнительную партию новой летней униформы.

"Кроме того, приказом урегулирован вопрос выдачи летней полевой формы одежды военнослужащим военной службы по контракту, которые не находятся в зоне проведения антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.

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