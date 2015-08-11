Бойцам АТО выдают непригодную для лета форму - Бирюков

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

На самом деле бойцы шестой волны мобилизации продолжают получать форму из ткани, которая не годится для лета.

В сообщении Бирюкова говорится, что в январе-феврале 2015 года Минобороны получило полевую форму из ткани 2701 в количестве 10 тыс. комплектов.

"Ткань годится для верхних слоев зимней формы, но ткань нельзя использовать для летней полевой формы. И вопрос даже не в том, что она "паркая стекляшка", а в том, что она легко горит и плавится. Но в январе-феврале 2015 года не было, а тут я очень четко говорю – не было других вариантов", - подчеркнул он.

При этом по последним контрактам за последние два месяца уже получено 93 тысячи комплектов формы с "нормальной ткани".

Читайте такжеВ Минобороны представили новую форму ВСУ

В то же время советник президента сообщил, что мобилизованным во время пятой и шестой волны частично продолжали выдавать одежду с тканью 2701.

"И вот тут наступил момент истины - Служба тыла Генерального штаба пошла на откровенный служебный подлог, предоставив нам справку о том, что формы из ткани 2701 нет", - пишет Бирюков.

Кроме того, он добавил, что сегодняшний день на складе в 169 у/ц "Десна" видел форму из ткани 2701, которая выдается мобилизованным шестой волны.

Советник президента отметил, что о ситуации он уже доложил министру обороны Украины.