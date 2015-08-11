Бойцам АТО выдают непригодную для лета форму - Бирюков
Служба тыла Генерального штаба пошла на служебный подлог, сообщив, что уже не выдает форму с ненадлежащей ткани.
Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.
На самом деле бойцы шестой волны мобилизации продолжают получать форму из ткани, которая не годится для лета.
В сообщении Бирюкова говорится, что в январе-феврале 2015 года Минобороны получило полевую форму из ткани 2701 в количестве 10 тыс. комплектов.
"Ткань годится для верхних слоев зимней формы, но ткань нельзя использовать для летней полевой формы. И вопрос даже не в том, что она "паркая стекляшка", а в том, что она легко горит и плавится. Но в январе-феврале 2015 года не было, а тут я очень четко говорю – не было других вариантов", - подчеркнул он.
При этом по последним контрактам за последние два месяца уже получено 93 тысячи комплектов формы с "нормальной ткани".
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В то же время советник президента сообщил, что мобилизованным во время пятой и шестой волны частично продолжали выдавать одежду с тканью 2701.
"И вот тут наступил момент истины - Служба тыла Генерального штаба пошла на откровенный служебный подлог, предоставив нам справку о том, что формы из ткани 2701 нет", - пишет Бирюков.
Кроме того, он добавил, что сегодняшний день на складе в 169 у/ц "Десна" видел форму из ткани 2701, которая выдается мобилизованным шестой волны.
Советник президента отметил, что о ситуации он уже доложил министру обороны Украины.
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