В Минобороны представили новую форму ВСУ
14:11, 27 июля 2015Война
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В Министерстве обороны прошла презентация новой формы Вооруженных сил Украины.
Представленная униформа ВСУ / twitter.com/APUkraine
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
В миктроблоге также выложили фотографию разных модификаций военной формы - от парадной до зимней.
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Как сообщал УНИАН, ранее новую форму для украинских военнослужащих презентовал на своей странице Facebook советник президента Юрий Бирюков.
У Міноборони представили нову форму ЗСУ pic.twitter.com/4V2eI8mj9y
— APU (@APUkraine) 27 июля 2015
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