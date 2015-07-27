В Минобороны представили новую форму ВСУ

14:11, 27 июля 2015
Война
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В Министерстве обороны прошла презентация новой формы Вооруженных сил Украины.

униформа ВСУ / twitter.com/APUkraine

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

В миктроблоге также выложили фотографию разных модификаций военной формы - от парадной до зимней.

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Как сообщал УНИАН, ранее новую форму для украинских военнослужащих презентовал на своей странице Facebook советник президента Юрий Бирюков.

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