В Минобороны представили новую форму ВСУ

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

В миктроблоге также выложили фотографию разных модификаций военной формы - от парадной до зимней.

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Как сообщал УНИАН, ранее новую форму для украинских военнослужащих презентовал на своей странице Facebook советник президента Юрий Бирюков.