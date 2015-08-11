В телефоне пойманного на Харьковщине боевика "ДНР" нашли доказательства преступлений (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«СБУ задержала 27-летнего жителя Харьковской области, который принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на стороне террористических группировок «ДНР», в частности, в батальонах «Восток», «Область войска Донского», «Макеевская сотня», отмечается в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что ранее боевик отбывал уголовное наказание за убийство и хулиганство, а в последнее время находился во всеукраинском розыске за совершение кражи.

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Сотрудники СБУ задержали его, когда он незаконно пересек государственную границу вне установленных пунктов пропуска со стороны Российской Федерации в Украину.

У боевика изъят военный билет, выданный так называемым «министерством обороны ДНР». В его мобильном телефоне обнаружены многочисленные фото- и видеодоказательства непосредственного участия в боевых действиях на стороне террористов, в частности, стрельба из крупнокалиберного миномета, использование которого запрещено Минскими соглашениями.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.