В Седово боевики "ДНР" обстреливают вышедших в море рыбаков

Об этом со ссылкой на жителей села Безыменное сообщает «Оборона Мариуполя» в Facebook.

«Начиная с прошлой недели, пьяные боевики «ДНР», «защищающие русский мир» в Седово устроили себе новое развлечение и стали обстреливать вышедших в море рыбаков из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов», - говорится в сообщении.

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«До оккупации поселок существовал за счет курортного бизнеса и морского промысла. Теперь отдыхающих здесь нет, и местные жители выходят в море, чтобы наловить рыбы. Боевики их обстреливают», - отметили в «Оборона Мариуполя».

От жителей оккупированного «ДНР» поселка Безыменное Новоазовского района Донецкой области доходит информация об очередны... Posted by Оборона Мариуполя on 11 серпня 2015 р.

Также сказано, что основную массу боевиков на базе в Безыменном (Новоазавского района) составляют граждане РФ в форме без опознавательных знаков, и среди них всего около 30 жителей Донбасса. В поселке замечено много бронетехники, которую оккупанты прячут в лесопосадках.