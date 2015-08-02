Боевики сосредоточили огонь вблизи Донецка и в пригородах Горловки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в то же время «интенсивность вражеских обстрелов украинских позиций за прошедшие сутки несколько уменьшилась по сравнению с предыдущими днями». По его словам, количество вооруженных провокаций со стороны противника на Луганском направлении снизилось. Однако тяжелой остается ситуация вблизи Донецка и в западных и северных пригородах Горловки.

Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении, как и раньше, враг сосредоточил огонь по позициям украинских военных в районе Станицы Луганской, обстреляв их из минометов и противотанковых гранатометов в темное время суток. Также днем российские наемники обстреляли из минометов позиции сил АТО вблизи сел Орехово и Золотое Попаснянского района, а вблизи села Крымское Новоайдарского района применили стрелковое оружие.

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Мотузяник отметил, что на Донецком направлении «вражеский огонь не утихал в течение всех суток». «В начале суток боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 мм украинские позиции вблизи поселка Курдюмовка на берегу канала Северский Донец - Донбасс. Также тяжелую запрещенную Минскими договоренностями артиллерию применил противник против украинских военных, которые занимают оборону вблизи села Семигорье Артемовского района», - добавил он. В течение целых суток члены незаконных вооруженных формирований вели обстрел позиций сил АТО в западных пригородах Горловки из минометов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Мотузяник сказал, что в районе Донецкого аэропорта боевики начали сутки, обстреливая в течение часа украинские позиции в районе Опытного из крупнокалиберных пулеметов и танков. Позже противник неоднократно открывал огонь по украинским военным вблизи Опытного из 82- и 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также под минометным огнем оказались позиции наших военных в районе Авдеевки и Песков.

По его словам, беспокойно было в течение прошлого дня и на запад от Донецка. Ночью боевики провели ряд вооруженных провокаций из стрелкового оружия в районе Красногоровки Марьинского района, а впоследствии, вечером обстреляли украинских военных из танков, гранатометов и минометов калибра 120 мм. Не прекращался обстрел и самой Марьинки, где против позиций сил АТО боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.