В зоне АТО боевики наращивают силы и перемещают технику ближе к линии разграничения - штаб

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

«За истекшие сутки противник 101 раз открывал огонь по нашим защитникам. А сегодня в течение дня враг 38 раз обстрелял наши позиции, применяя запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения», - говорится в сообщении.

Самой сложной ситуация остается на Донецком направлении. Утром пророссийские бандформирования стреляли из 122-мм гаубиц по позициям сил АТО в районе Гранитного и Староигнатьевки. Вблизи Опытного били из танков. Крымское обстреляли из автоматических станковых гранатометов и вооружения БМП. Сокольники подвергались обстрелу из 120-мм минометов.

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«В обед под ударами минометов калибра 120 мм оказались наши подразделения в районе Широкиного. Возле Гранитного стрелял вражеский танк», – отметили в пресс-центре.

Неспокойно было и в районе Марьинки. После обеда позиции сил АТО враг обстреливал из стрелкового оружия и 82-мм минометов.

«В свою очередь, командование сил АТО принимает необходимые меры для усиления обороны, создания резервов сил и средств, позволяющих дать адекватный ответ врагу в случае его попытки захватить подконтрольные территории Украине», - заявили в штабе.

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Как сообщал ранее УНИАН, в течение минувших суток возросло количество обстрелов пограничников со стороны незаконных вооруженных формирований.