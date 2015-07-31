Военные оборудуют оборонительный рубеж на 268 опорных пунктах - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Согласно решению президента Украины и постановлению Кабинета министров Украины от 18.03.2015 года № 107 "О некоторых вопросах обеспечения в 2015 году строительства сооружений с целью укрепления обороноспособности государства", Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с областными, городскими и военно-гражданскими государственными администрациями выполняют инженерные работы по фортификационному оборудованию полос оборонительного рубежа на 268 опорных пунктах", - говорится в сообщении.

Для обеспечения своевременного строительства фортификационных сооружений Минобороны осуществило частичное финансирование всех привлеченных областных государственных администраций на сумму 488,1 миллиона гривен. Тринадцать ОГА уже предоставили подтверждающие документы о расходах на строительство инженерных сооружений на общую сумму 276,9 миллиона гривен.

В настоящее время продолжается сдача построенных опорных пунктов на полосах обороны. Совместные комиссии секторов уже приняли к использованию 20 опорных пунктов, из которых 6 - на первой и 14 - на третьей полосах обороны.

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Полностью завершились работы уже на 35 опорных пунктах, из которых 9 - на первой, 3 - на второй и 23 - на третьей полосах обороны. На 111 опорных пунктах работы продолжаются.