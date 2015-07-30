Военнослужащих третьей волны демобилизируют в течение сентября - Генштаб

Об этом "5 каналу" сообщил начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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"На выполнение указа президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины – № 328/2015 – увольнение в запас военнослужащих, которые были призваны в рамках третьей волны мобилизации прошлого года, будет происходить в период с августа по сентябрь текущего года. В связи с тем, что сейчас на полигонах, в учебных центрах проходит боевое обучение военнослужащих, призванных в рамках шестой волны мобилизации, именно эти военнослужащие в перспективе заменят военных, которые в прошлом году пришли в ряды Вооруженных сил Украины, поэтому основные мероприятия, связанные с демобилизацией, будут происходить в сентябре текущего года", - сообщил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заверил, что демобилизация военнослужащих состоится в сроки, установленные указом президента, – в августе-сентябре этого года.

Напомним, правительство установило новую денежную выплату для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву при мобилизации и решили дальше служить по контракту.