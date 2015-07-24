"Так выглядит Армагеддон": корреспондент ВВС из аэропорта Донецка (видео)

В феврале после длительного противостояния с вооруженными сторонниками самопровозглашенной "ДНР" украинская армия отступила с территории Донецкого аэропорта.

Украинские бойцы - которых за мужество и стойкость назвали "киборгами" - удерживали терминалы и взлетную полосу под своим контролем в течение восьми месяцев.

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Сегодня же среди полностью разрушенных зданий Донецкого аэропорта обосновались "ДНРовцы", а вокруг до сих пор идут ожесточенные бои между сторонами противостояния на Востоке.

Корреспондент ВВС Том Барридж побывал в Донецке, чтобы увидеть, что осталось от аэропорта, который еще несколько лет назад принимал гостей чемпионата Евро-2012. Видео опубликовала BBC Украина.