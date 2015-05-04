Появилось видео взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта

На коротком видео на фоне зеленых полей виднеется длинная взлетно-посадочная полоса, пишет ТСН.

Отметим, что накануне начала подготовительных работ к Евро-2012 в Донецке в 2007 году начато строительство новой взлетной полосы. Стоимость проекта реконструкции взлетной полосы тогда составила — 972 млн грн., общая площадь проведения работ — 653 тыс. м2. Ее характеристики после реконструкции стали такими: площадь взлетной полосы — 259 тыс. м2., длина — 4 км, толщина — 1 м.

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Напомним, что бои за Донецкий аэропорт, начались 26 мая 2014 года — это вооруженное противостояние между украинскими силовиками и вооруженными террористическими группировками самопровозглашенной Донецкой народной республики за установление контроля над аэродромом Донецкого международного аэропорта, имеющего стратегическое значение.

После разрушения старого и нового терминалов аэропорта (оборона которых длилась 242 дня) украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окрестные села.