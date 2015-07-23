За год на Донбасс ворвались более 3,8 тысячи российских грузовиков в составе "гумконвоев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в Киеве.

"В целом в Украину в составе 33 так называемых «гумконвоев» уже проследовало 3 тыс. 820 грузовиков. При этом только 34 из них, те, что следовали в составе первого так называемого «гумконвоя» в августе 2014 года, были оформлены в соответствии с международных и отечественных норм", - отметил он.

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Кроме того, стало известно, что 609 автомобилей проследовали вообще без какого-либо контроля с украинской стороны. Относительно 3 тыс. 177 автомобилей украинская сторона осуществляла визуальный контроль, подчеркнул Слободян.

«Значительная часть товаров, которые завозятся в российских «гумконвоях», носят негуманитарный характер», - добавил Слободян.