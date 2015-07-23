"ЛНР" заявляет о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" РФ с крупами и консервами

Как говорится в сообщении так называемой "ЛНР", автомобили со склада очередного, 33-го, "гумконвоя" РФ прибыли в Луганск.

"В этом гуманитарном конвое около 50 автомобилей доставили почти 500 тонн гуманитарных грузов. В основном это мука ржаная, мука пшеничная, макаронные изделия и большой ассортимент круп. Это "Геркулес", манка, пшено, крупа ячневая, перловая, гречневая, рисовая. А также – консервы молочные и растительные. Мы получили продовольствие для формирования продуктовых наборов для 40 тыс. людей из социально незащищенных категорий населения", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что среди доставленного груза 16 тонн, 6 тонн медикаментов и продуктов питания для горняков.

Согласно информации так называемой "ЛНР", с середины августа 2014 года автомобильными колоннами из России для жителей Донбасса было доставлено более 40 тыс. тонн различных гуманитарных грузов. Ожидается, что очередная, 34-я колонна, отправится на Донбасс в следующий четверг.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".