Украинские пограничники не участвовали в оформлении "гуманитарного" груза из РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко. "В Украину вторгся очередной российский так называемый "гуманитарный конвой". Российские средства массовой информации, в частности информационное агентство ТАСС, распространяют неправдивую информацию, что якобы украинские пограничники и таможенники приняли участие в оформлении этого груза", - сказал Андрей Лысенко.

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Он подчеркнул, что на самом деле, поскольку традиционно российские грузовики следуют без соблюдения международного законодательства, не получив согласования Украины и представителей Красного Креста, украинские специалисты не имеют возможности провести полноценную процедуру оформления груза.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.