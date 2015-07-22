В течение дня боевики 34 раза обстреляли силы АТО на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Боевики продолжают обстрелы на разных направлениях, в частности зафиксирован обстрел из БМП по позициям сил АТО вблизи Донецкого аэропорта.

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В 05.10 начался обстрел позиций вблизи н.п. Березово. «Пророссийские бандформирования применили против сил АТО 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, которые запрещены Минскими соглашениями», - отмечается в сообщении.

С 12.25 пророссийские террористы со стороны Спартака обстреляли населенный пункт Опытное из 120-мм минометов.

В течение дня неоднократно из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов боевики вели обстрел позиций сил АТО вблизи н.п. Луганское, Авдеевка, Березово.

Также обстрелы сил АТО из 82-мм минометов продолжались в районах н.п. Марьинка, Лозовое, Пески, Луганское, Крымское, Светлодарск, вблизи Донецкого аэропорта.

Вражеские снайперы были замечены вблизи н.п. Марьинка, Луганское, Широкино.