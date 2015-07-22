Террористы обстреляли Авдеевку: ранена супружеская пара
16:41, 22 июля 2015Война
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Около часа назад боевики открыли огонь по жилому сектору города Авдеевка в Донецкой области.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в результате прямого попадания в частный дом по ул. Кирова получили осколочные ранения различной степени тяжести мужчина, 1965 года рождения и его жена, 1969 года рождения.
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Пострадавшие доставлены в больницу Авдеевки.
Полностью разрушено еще несколько зданий. Информация о пострадавших уточняется.
Обстрел продолжается.
Следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела ждет прекращения огня, чтобы прибыть на место происшествия.
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