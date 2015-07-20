На трассе Донецк-Запорожье боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями, ранены 3 человека

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области, в больницу г. Курахово с ранениями различной степени тяжести доставлены три человека с осколочными ранениями, девушка 1995 г. р. и двое мужчин 1967 и 1989 г. р.

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"Граждане проехали последний блокпост "ДНР". Боевики пропустили автомобиль и вдогонку открыли огонь по территории. Машина попала под обстрел на подъезде к блокпосту ВСУ. Раненые госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.15, ч. 2 ст.115 "Покушение на совершение преднамеренного убийства".