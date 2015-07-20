За прошедшие сутки на Донетчине погибли двое мирных жителей
13:04, 20 июля 2015Война
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В течение минувших суток в результате обстрелов населенных пунктов боевиками на Донбассе погибли двое и ранены шестеро местных жителей.
REUTERS
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.
"Всем пострадавшим оказана помощь в Кураховской городской больнице", - говорится в сообщении.
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Погибшими оказались жители с. Зайцево Артемовского района и с.Водяное Ясиноватского района.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела села под Волновахой ранена местная жительница.
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