Ситуация на востоке Украины снова обостряется

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В частности, артиллерийские обстрелы по позициям сил АТО произошли с 21.00 до полуночи в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытное, Луганское, Старогнатовка, Лозовое, Водяное, вблизи Донецкого аэропорта. В 22.40 в районе Трехизбенки оккупанты вели обстрел наших позиций 122-мм реактивными снарядами", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики концентрируют военную технику вблизи Мариуполя - ОБСЕВчера украинские воины отбили две атаки противника. Группы боевиков численностью 15-20 человек пытались захватить или прорваться через опорные пункты наших войск. "В 21.15 - вблизи населенного пункта Авдеевка, в 21.35 - вблизи Верхнеторецкого. Украинские бойцы дали достойный отпор нападавшим и заставили их отступить", - сообщили в пресс-центре.

Сегодня, 12 июля, с полуночи до 6 утра, боевики продолжили обстрелы. "С 02.17 по 02.25 из артиллерии калибра 152 мм кремлевские наемники обстреляли жилые кварталы города Попасная в направлении города Первомайск. А в полночь и около 2-х ночи – боевики вели обстрел наших позициий в районе города Авдеевка, поселков Светлодарск и Луганское", - говорится в сообщении.

"Украинские воины стойко удерживают позиции по всей линии разграничения. Попытки российских оккупантов найти бреши в нашей обороне остаются тщетными", - подытожили в пресс-центре.