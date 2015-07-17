Военные успешно остановили прорыв двух групп вражеских диверсантов – пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на совей странице в Facebook, более 40 обстрелов осуществлялись с 18.00 по 24.00. За это время бандформирования 23 раза использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"Кремлевские террористы продолжают вести обстрелы мирных населенных пунктов. Вчера, в 17.30 – со 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. В 17.33 и 22.26 – со 120-мм минометов – Опытное. В 18.24 город Авдеевка вновь подвергся обстрелу - из танка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрелов позиций сил АТО бандиты 4 раза применили 152-х и 122-мм артиллерию, около 20 раз - 120-мм минометы, а также танки. Неоднократно обстрелам подверглись наши оборонительные рубежи в районах н.п. Орехово (Попаснянского района), Опытного, Новотошковского. Пески обстреливали зажигательными минами 120-мм минометов.

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Согласно сообщению, вчера, 16 июля, украинские военные дважды успешно остановили прорыв в тыл диверсионно-разведывательных групп. В 13.20 боевое столкновение произошло вблизи н.п. Старый Айдар. В 19 часов – в районе н.п. Авдеевка. Украинские военные заставили противника отступить.

С полуночи до 6 утра сегодня, 17 июля, бандформирования продолжают вести "беспокоящий" огонь по силам АТО. Неоднократно это произошло в районах н.п. Пески, Счастье, Станица Луганская, Широкино. С 00.10 боевики обстреляли наши позиции со 120-мм минометов вблизи н.п. Химик.

Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными. Украинские воины надежно удерживают оборонительные рубежи.