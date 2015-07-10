Силы АТО предотвратили прорыв диверсантов за линию разграничения вблизи Талаковки – пресс-центр

Как отмечается в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook, по состоянию на 18.00 пророссийские бандформирования осуществили более 20 обстрелов позиций защитников Украины.

"Из них в 11 случаях открыто нарушая Минские договоренности", - отметили в пресс-центре.

Так, сегодня, 10 июля, ровно в полночь, пророссийские наемники начали обстрел из 120-мм минометов и стрелкового оружия позиций сил АТО вблизи н.п. Пески.

В 2.00 вблизи поселка Луганское бойцы сил АТО обнаружили диверсионно-разведывательную группу и заставили противника отступить.

В 6.55 и 10.45 боевики обстреливали украинских военных в районе города Авдеевка; в 9.50 со 120-мм минометов - вблизи Опытного.

Из артиллерии калибра 152-мм боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

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"Следует отметить, что с 12.51 по 13.13 пророссийские нелюди обстреляли из артиллерии калибра 152-мм сам город Светлодарск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что в последние дни пророссийские бандформирования все чаще обстреливают артиллерией населенные пункты, где проживают мирные граждане.

Также сегодня с 15.20 до 16.00 в районе поселка Талаковка Донецкой области состоялось второе в течение суток боевое столкновение.

"Бойцы сил АТО опять не допустили прорыва диверсионно-разведывательной группы за линию разграничения. Враг понес потери и отступил", - отметили в пресс-центре АТО.

Кроме того, в течение 10 июля зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников в небе над Луганщиной.

"Несмотря на активизацию пророссийских бандформирований, ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными", - подчеркнули в пресс-центре.