Боевики обстреляли Авдеевку из запрещенного оружия - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«По уточненной информации штаба АТО, сегодня, 16 июля, пророссийские бандформирования провели обстрел населенного пункта Авдеевка (22 км на север от Донецка) из оружия, запрещенного Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

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Как отмечает пресс-центр АТО, «с 17.30 город обстреливался боевиками - со 152-мм артиллерии, с 18.24 - с танка».

ДО УВАГИ ЗМІ!За уточненою інформацією штабу АТО, сьогодні, 16 липня, проросійські бандформування провели обстріл насел... Posted by Прес-центр АТО on Thursday, July 16, 2015

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17:30 ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции остается стабильной. «В течение дня боевики ведут “турбуючий” огонь из стрелкового оружия по позициям наших войск в районе н.п. Счастья, Широкине и в направлении Донецкого аэропорта. В н.п. Марьинка течение дня по наших военных работал снайпер», - говорится в сообщении.