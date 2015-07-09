Шведские инструкторы будут обучать украинских военных медицинской помощи в боевых условиях

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов. Он отметил важность проведения подготовки инструкторами стран-членов НАТО украинских военных по стандартам НАТО.

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Игорь Долгов рассказал, что сегодня провел встречу с послом Швеции в Украине Андреасом фон Бекератом. "Речь идет о том, что уже в сентябре начнутся тренировки. Шведские инструкторы будут готовить украинских военнослужащих по вопросам неотложной медицинской помощи на поле боя. Это то, что также соответствует стандартам НАТО", - сказал Игорь Долгов.

Он добавил, что правительство Швеции приняло решение реализовать эту программу в несколько этапов. Также планируется передача украинской стороне аптечек неотложной помощи для бойцов.

Как сообщал УНИАН, посол Андреас Швеции фон Бекерат ранее заявлял, что правительство его страны ежегодно выделяет 25 млн евро на поддержку реформ в Украине.