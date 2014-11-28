Швеция предоставляет Украине 25 млн евро на евроинтеграционные реформы

Об этом на конференции сообщил посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат.

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"Моей одной из самых больших задач является помогать вам в вопросах вашей интеграции в Европейский союз. Швеция обеспечивает поддержку проведения реформ в Украине на ежегодной основе в сумме 25 млн евро", - подчеркнул шведский дипломат.

По словам посла, Швеция будет продолжать поддерживать Украину. "Швеция будет стоять на вашей стороне, но мы не можем делать работу за вас. Вы должны изменить ваше общество самостоятельно", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что украинцам не хватает уверенности в проведении реформ и изменений в обществе.