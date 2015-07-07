На Луганщине в результате двухчасового боя ранены двое украинских бойцов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Кроме стрелкового оружия, применялись минометы и гранатометы. Мины, выпущенные со стороны Сокольников, взрывались в жилом секторе Крымского, крестьяне вынуждены были бежать из городов и скрываться в укрытиях. Бой длился два часа. Никто из мирных жителей не пострадал, однако в результате перестрелок были ранены двое украинских военных (29 и 31 лет). Оба доставлены в больницу. Раны нетяжелые, угрозы жизни нет.

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В течение минувшей ночи боевые действия велись также в Троицком (Попаснянский район), Стахановке, Родине, Катериновке и на автодороге Бахмутка, возле 29-го блокпоста. Перестрелки имели локальный характер без особых последствий.