В Луганской области ночью боевики в очередной раз обстреляли Счастьенскую ТЭС

Как говорится в сообщении пресс-службы главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, две мины попали в открытое распределительное оборудование, одна - в крышу турбинного цеха.

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Подача электроэнергии в результате обстрела не прекращалась, однако из-за поврежденных линий электропередач г. Счастье до утра остался без центрального водоснабжения.

Это уже второй подряд обстрел ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией контролируемую Украиной часть области.

В воскресенье вечером боевики обстреляли станцию из минометов и повредили оборудование. Тогда обошлось без прекращения электроэнергии, однако в зону огня попали двое мирных жителей, которые ловили рыбу в канале вблизи ТЭС. Оба получили ранения.

Поврежденные последним обстрелом линии электропередач за ночь смогли отремонтировать, утром подачу воды в Счастье восстановили.