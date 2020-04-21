Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены
За минувшие сутки, 20 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
Так, за сутки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.
"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов оккупанты отказались от дальнейшей активности", - сообщили в штабе ООС.
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Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля один украинских военный погиб, еще трое воинов получили ранения, а один получил боевое поражение.
"По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", - добавили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 21 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНИАН, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.