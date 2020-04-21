Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

За минувшие сутки, 20 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Так, за сутки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов оккупанты отказались от дальнейшей активности", - сообщили в штабе ООС.

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Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля один украинских военный погиб, еще трое воинов получили ранения, а один получил боевое поражение.

"По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", - добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 21 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.