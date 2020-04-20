На Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было.

На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции ОС в Facebook.

Читайте такжеС куличами и другими вкусностями: украинские бойцы празднуют Пасху в окопах на передовой (фоторепортаж)

"Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Подавляющее большинство нарушений режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли позиции украинских бойцов вблизи поселка Пески.

Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям Объединенных сил рядом с городом Марьинка. Возле Широкино на Приазовье российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было. На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ", - сообщили в штабе.

По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля уничтожены двое захватчиков и еще двое ранены.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.