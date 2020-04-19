Накануне Пасхи боевики нарушили режим тишины пять раз – трое украинских бойцов ранены

Украинские подразделения огнем заставляли противника придерживаться режима тишины.

В течение минувших суток, 18 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов вчера трое украинских бойцов получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения огнем заставляли противника придерживаться режима тишины.

По данным разведки ОС 18 апреля украинские подразделения ранили как минимум одного российского наемника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Ранее в Луганской области был выявлен факт поставки Россией подконтрольным ей боевикам мин, которых нет на вооружении Вооруженных сил Украины.