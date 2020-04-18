"Мина-лягушка": штаб ООС показал новое доказательство участия России в войне на Донбассе (фото)

Найденную "мину-лягушку" передадут Офису прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на Донбассе.

В Луганской области выявлен факт поставки Россией подконтрольным ей боевикам мин, которых нет на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня в Луганской области сотрудниками военной контрразведки, которые находятся в составе Объединенных сил, под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области задокументирован очередной факт поставки Российской Федерацией вооружение подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В частности, во время разминирования территорий вблизи позиций Объединенных сил была обнаружена противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения ("мина-лягушка") ОЗМ-72 производства РФ.

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В Объединенных силах подчеркивают, что такого боеприпаса нет на вооружении Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

"Вещественное доказательство будет приобщено к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения РФ агрессивной войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны. В дальнейшем боеприпас передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства", - говорится в сообщении.