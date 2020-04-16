Ресурсы боевиков сообщают о начале обмена пленными между Украиной и "ДНР"
08:13, 16 апреля 2020Война
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По их данным, сегодня также должен состояться обмен удерживаемыми лицами между "ЛНР" и Украиной.
REUTERS
Обмен пленными между так называемой "ДНР" и Украиной должен был начаться на линии соприкосновения сторон под Горловкой
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Об этом в четверг сообщает ресурс боевиков со ссылкой на информированный источник.
"Процесс обмена пленными должен начаться в 08:00. Сейчас с нашей стороны (боевиков "ДНР") проходит дактилоскопия лиц, подлежащих передаче Украине", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, позже в четверг также должен состояться обмен удерживаемыми лицами между "ЛНР" и Украиной.
Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Офиса президента, в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.
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