Освобождение украинцев из плена "ЛДНР" состоится в ближайшее время - ОП

У Зеленского отмечают, что взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований.

Офис президента Украины заявляет, что в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.

«Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Банковой опровергли сообщения отдельных СМИ, что процесс обмена уже начался. «У журналистов появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности», - отмечают в Зеленского.

«К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на сей раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантинных ограничений, и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», - сообщает ОП.