Удостоверение участника боевых действий предоставили более 61 тысячи украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко.

«По состоянию на 22 июня в межведомственную комиссию поступили данные, которые занесены в реестр участников боевых действий, поступившие дела, и статус присвоен 43 тыс. 182 лицам, из них 198 – это работники предприятий, учреждений и организаций, гражданских, я имею в виду, которые принимали участие в обеспечении АТО», - отметил он.

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«По данным силовых ведомств, выдано 61 тыс. 122 удостоверения участника боевых действий», - сказал Деревянко.

«Несоответствие цифр, которые мы имеем в нашем реестре и которые предоставляют силовые ведомства, заключается в том, что комиссии, которые образованы в силовых ведомствах Минобороны, они спустили до уровня военкоматов, отдельных частей, поэтому данные, которые отходят от комиссии к нам (Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции - УНИАН), поступают в месячный срок», - пояснил он.