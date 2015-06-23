Удостоверение участника боевых действий предоставили более 61 тысячи украинских военных
Силовые ведомства выдали уже более 61 тыс. удостоверений участника боевых действий для бойцов АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко.
«По состоянию на 22 июня в межведомственную комиссию поступили данные, которые занесены в реестр участников боевых действий, поступившие дела, и статус присвоен 43 тыс. 182 лицам, из них 198 – это работники предприятий, учреждений и организаций, гражданских, я имею в виду, которые принимали участие в обеспечении АТО», - отметил он.
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«По данным силовых ведомств, выдано 61 тыс. 122 удостоверения участника боевых действий», - сказал Деревянко.
«Несоответствие цифр, которые мы имеем в нашем реестре и которые предоставляют силовые ведомства, заключается в том, что комиссии, которые образованы в силовых ведомствах Минобороны, они спустили до уровня военкоматов, отдельных частей, поэтому данные, которые отходят от комиссии к нам (Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции - УНИАН), поступают в месячный срок», - пояснил он.