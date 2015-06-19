Статус участника боевых действий получили почти 54 тысячи бойцов АТО
10:22, 19 июня 2015Общество
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Статус участника боевых действий уже получили почти 54 тыс. бойцов АТО.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.
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По ее словам, по состоянию на 17 июня статус участника боевых действий в связи с участием в проведении антитеррористической операции на Донбассе уже получили почти 54 тыс. военнослужащих.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 июня статус участника боевых действий получили более 53,6 тыс. бойцов АТО.
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