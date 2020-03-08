Сутки на Донбассе: враг обстрелял украинские позиции из минометов и БМП

Потерь среди украинских военных удалось избежать.

За минувшие сутки, 7 марта, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих от вражеских обстрелов не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Накануне сообщалось, что боевики в Марьинке вели огонь на поражение по мирному населению, является поранений.