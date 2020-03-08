Сутки на Донбассе: враг обстрелял украинские позиции из минометов и БМП
08:16, 08 марта 2020Война
80 0
Потерь среди украинских военных удалось избежать.
Украинские позиции на Донбассе обстреливали из минометов и бронетехники / УНИАН
За минувшие сутки, 7 марта, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеСтало известно имя военного, который погиб в результате подрыва БМП на Донбассе
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь среди военнослужащих от вражеских обстрелов не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Накануне сообщалось, что боевики в Марьинке вели огонь на поражение по мирному населению, является поранений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter