Боевики в Марьинке вели огонь на поражение по мирному населению: есть раненый

Мужчину из сектора обстрела эвакуировали военнослужащие подразделения ООС.

Боевики 7 марта вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинка Донецкой области. Вследствие снайперского обстрела ранен местный житель, который находился за рулем своего автомобиля.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Там уточнили, что мужчину из сектора обстрела эвакуировали военнослужащие подразделения ООС, медики оказали ему первую помощь, а затем доставили в ближайшее медицинское учреждение.

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«Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. К сожалению, это не единичный случай», — отметили в штабе.

В ООС также уточнили, что украинские военные не открывали огонь в ответ, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

«Все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующие международные организации для привлечения страны-агрессора — Российской Федерации — к ответственности», — добавили в штабе.