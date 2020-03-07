Боевики в Марьинке вели огонь на поражение по мирному населению: есть раненый
Боевики 7 марта вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинка Донецкой области. Вследствие снайперского обстрела ранен местный житель, который находился за рулем своего автомобиля.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Там уточнили, что мужчину из сектора обстрела эвакуировали военнослужащие подразделения ООС, медики оказали ему первую помощь, а затем доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Читайте такжеОккупанты обстреляли из запрещенных минометов позиции ВСУ вблизи Зайцево
«Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. К сожалению, это не единичный случай», — отметили в штабе.
В ООС также уточнили, что украинские военные не открывали огонь в ответ, чтобы не подвергать опасности гражданское население.
«Все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующие международные организации для привлечения страны-агрессора — Российской Федерации — к ответственности», — добавили в штабе.