Кремль хочет создать на Донбассе органы оккупационной власти во главе с военными РФ - Лысенко

В оккупированных районах Донбасса российские кураторы боевиков планируют создание администраций во главе с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«По данным нашей разведки, в результате непрофессионализма и жадности главарей бандформирований, действующих на востоке Украины, их российские кураторы планируют создание новых органов оккупационной власти – военные администрации. Их руководителями будут назначаться лишь кадровые военнослужащие Вооруженных сил России, которые будут контролировать представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», и бороться с систематическим хищением гуманитарной помощи», - подчеркнул Лысенко.