Жебривский намерен бороться с "ватой" в головах жителей Донбасса

"Необходимо также работать с людьми. Чтобы "вата", которая у них сейчас в голове, постепенно исчезала, и они снова почувствовали себя украинцами. Это касается и тех, кто живет на оккупированных территориях", - сказал он в интервью ZN.UA.

Читайте такжеЯценюк поручил решить социально-экономические проблемы Донбасса

Он также отметил, что собирается сконцентрироваться на работе правоохранительных органов, на экономике неоккупированных территорий.

Как сообщал УНИАН, 11 июня президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации. Главной задачей нового главы Донецкой области президент назвал защиту области от боевиков и обеспечение проведения честных и прозрачных местных выборов.