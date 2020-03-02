Российские оккупанты ударили по жилым домам в Красногоровке из тяжелой артиллерии

В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранен один человек.

Российско-оккупационные войска вели огонь на поражение с применением минометов калибра 120 мм по жилым домам в Красногоровке Марьинского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Читайте такжеОккупанты сегодня уже несколько раз ударили по силам ООС из запрещенного оружия

"Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии столкновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты целенаправленно обстреляли Красногоровку. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения, отметили в пресс-центре.

Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один человек. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

"Такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины", - отметили в штабе.

Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа.