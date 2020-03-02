Оккупанты сегодня уже несколько раз ударили по силам ООС из запрещенного оружия

Потерь в рядах бойцов Объединенных сил нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, с 9:00 оккупанты за 35 минут выпустили 5 мин 120-го калибра и вели огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам украинских войск возле населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении.

Кроме того, три мины такого же калибра разорвались после 7:00 на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку Красногоровки, что на Донецком направлении.

Еще один обстрел зафиксирован на подступах к населенному пункту Марьинка, защитников которого обстреляли из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь с нашей стороны нет", - уточнил Праута.