Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие, один боец ООС погиб

Оккупанты продолжают обострять ситуацию на Донбассе.

1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским – по ручному противотанковому гранатомету, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Авдеевка – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил четыре обстрела позиций сил ООС, а именно: вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новотошковским – из 120-мм минометов – 12 мин.

«Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение», – говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.