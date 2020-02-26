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Оккупанты сегодня стреляли под Донецком и Мариуполем

12:53, 26 февраля 2020
Война
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REUTERS

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Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута.

«По состоянию на 12:30 противник 4 раза нарушил режим тишины на Донецком направлении», - отметил он.

По словам Прауты, по защитникам Марьинки российско-оккупационные войска с 6 утра за 35 минут выпустили 11 120-мм мин, а также совершили 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9-ти часов.

Дважды, также в утреннее время, противник обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя - сначала из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а потом - из станкового противотанкового гранатомета.

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