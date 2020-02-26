Оккупанты на Донбассе стреляют из минометов и гранатометов, потерь нет

За прошедшие сутки пророссийские боевики применяли вооружение 5 раз.

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Талаковкой – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; неподалеку населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов; рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 мм – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки – из 120-мм миномета враг выпустил 10 мин.

Вчера в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, предыдущие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.